Amazon представила новый облачный игровой сервис Luna

Компания Amazon официально представила свой облачный игровой сервис — Luna. Точной даты старта у сервиса нет, но пользователи из США уже могут записаться на ранний доступ к сервису. О возможности и времени выхода на международный рынок ничего не сообщается.

Платформа поддерживает до 4К и 60 FPS, а на старте будут доступны более 100 игр. Среди них: Resident Evil 7, Panzer Dragoon, Control, Metro: Exodus, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu и Brothers: A Tale of Two Sons.

Время сессии при этом не ограничено, а запустить доступную в сервисе игру можно будет напрямую с Twitch во время просмотра стрима. Потребление трафика составит около 10 Gb в час.

В отличие от Google Stadia, Luna работает как подписка на доступ к библиотеке игр.

Luna+ (5,99 долларов в месяц) с библиотекой «избранных проектов». Одновременно можно стримить сразу на два устройства;

Ubisoft (цена не сообщается) — доступ к библиотеке игр издателя в ультимативных изданиях, включая Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 и Immortals: Fenyx Rising в день их выхода. Одновременно можно стримить только на одно устройство.

Amazon также представила собственный контроллер Amazon Luna. Визуально он напоминает Pro-контроллер Nintendo Switch. В компании утверждают, что он подключается напрямую к «облаку» на базе AWS и обеспечивает задержку ввода около 17-30 миллисекунд. Переключаться между устройствами на нем можно будет автоматически. Во время раннего доступа устройство можно будет приобрести за 49,99 долларов.

Облачный игровой сервис Luna будет доступен на ПК (Windows 10), Mac (OSX 10.13+), устройствах FireTV, а также из браузеров Chrome (на ПК или Mac) и Safari (на iPhone и iPad). Версию для Android запустят позже.