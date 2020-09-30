Amazon представил технологию оплаты сканированием ладони

Компания Amazon представила устройство Amazon One с технологией считывания ладони. Она называет этот способ бесконтактной оплаты и идентификации человека быстрым и удобным. У людей не бывает двух одинаковых отпечатков ладони, поэтому технологии компании считывают индивидуальные особенности каждой и по ним определяют человека.

Этот способ можно использовать в том числе на проходных, например, на стадионы или в офисы, в которые разрешен доступ людям с билетами или пропуском, отмечает компания.

На начальном этапе технология Amazon One будет задействована в собственных магазинах компании в Сиэтле, но в ближайшие месяцы она распространится на всю торговую сеть. Регистрация займет меньше минуты: нужно будет вставить банковскую карту в устройство, поднести ладонь, и компьютер свяжет изображение ладони с конкретным счетом. Аккаунт Amazon не требуется.

Изображения ладоней не хранятся на устройстве, Amazon обещает, что они будут надежно храниться в облачных сервисах компании. По запросу пользователи смогут удалить свои биометрические данные с портала компании, если вдруг решат прекратить использование сервиса.