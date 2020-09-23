23.09.2020

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ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеAdobe продемонстрировала инструмент для замены неба в Photoshop

Adobe продемонстрировала инструмент для замены неба в Photoshop

Adobe

На YouTube-канале Adobe появилось видео с демонстрацией новой ИИ-функции под названием Sky Replacement.

Инструмент использует машинное обучение для автоматической идентификации заднего и переднего фона изображения. Он создает маски объектов и отделяет небо. Sky Replacement самостоятельно подстраивает цветовую температуру всего снимка, чтобы соответствовать небу.

Можно выбрать альтернативный фон из встроенной библиотеки или же добавить собственный снимок неба. Кроме того, можно производить цветовую коррекцию.

Adobe пока не уточняет, когда именно новый инструмент станет доступен пользователям. Вероятно, это будет озвучено во время конференции Adobe Max, которая пройдет с 20 по 22 октября.

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