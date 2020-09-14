Acronis стала официальным партнером по киберзащите первых в мире гонок летающих автомобилей Airspeeder

Серия гонок, организованная компанией Alauda, производителем скоростных летающих электромобилей, получит техническую и коммерческую поддержку от компании Acronis, мирового лидера в области киберзащиты. Логотип Acronis украсит корпус гоночного летающего электромобиля Airspeeder МК4, символизируя значимость этого партнерства.

Летающие гоночные электромобили называют «Спидерами», первый этап гонок Airspeeder GP запланирован на 2021 год. Решения Acronis по киберзащите обеспечат безопасность данных революционной технологии LiDAR и системы машинного зрения, которые делают возможным проведение гонок на близкой дистанции, создавая вокруг каждого «Спидера» виртуальное силовое поле. Ряд технологий предоставит компания Teknov8, глобальный поставщик решений в области кибербезопасности, которая поддержит партнерство Acronis с Airspeeder в качестве официального партнера.

Ускоренное развитие технологий в рамках спортивных соревнований приведет к глобальному расширению отрасли eVTOL, поддерживаемой такими гигантами, как Uber, Daimler, Toyota, Hyundai и Airbus. Технология eVTOL лежит в основе концепции «летающих электрических такси» и рассматривается как новое слово в сфере мобильности. В качестве надежного решения в области летающих транспортных средств, eVTOL обещает разгрузить транспортную инфраструктуру города и сократить время, затрачиваемое на дорогу. По прогнозам Morgan Stanley, к 2040 году стоимость отрасли составит 1,5 триллиона долларов США.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Airspeeder — это воздушный гоночный спорт, основанный на инновационных решениях. Компания Acronis добилась существенного технологического успеха в партнерстве с Формулой-1 и Формулой Е, поэтому ее поддержка является подтверждением того, что наша стратегия, заключающаяся в проведении спортивных соревнований для ускорения наступления новой транспортной революции, является верной», — Мэтт Пирсон, основатель Alauda и Airspeeder

В настоящее время решениями Acronis по защите и анализу данных пользуются наиболее известные спортивные организации. Стратегическая и коммерческая поддержка Acronis является еще одним подтверждением правильности концепции Airspeeder и компании Alauda: проведение спортивных соревнований для ускорения наступления новой транспортной революции. Новый вид спорта уже получил существенные институциональные инвестиции, поддержку оказывают такие компании, как мировой лидер в логистике DHL и международная компания по управлению капиталом Equals.

«Acronis находится на переднем краю инноваций в области управления данными, и это идеально согласуется с концепцией Alauda и Airspeeder, направленной на ускорение наступления революции в области мобильности за счет организации спортивных соревнований. Наш проверенный, интегрированный подход к обеспечению простой, эффективной, надежной и безопасной киберзащиты для всех данных, приложений и систем поможет Airspeeder повысить их показатели как на воздушной трассе, так и в операционном офисе. Мы с нетерпением ждем начала реализации технического и спортивного сотрудничества следующего поколения», — Ян-Яап Ягер, член совета директоров и старший вице-президент Acronis.

Гонки Airspeeder будут транслироваться по всему миру в режиме реального времени и по нескольким каналам. Непосредственно на месте событий будут присутствовать только VIP-зрители, для которых будут оборудованы роскошные трибуны. Во время соревнований «Спидеры» будут использовать передовые технологии LiDAR и машинное зрение для обеспечения безопасности гонок на близкой дистанции, и создания безопасных зон вокруг зрителей и официальных лиц.