Acronis представляет Acronis Cyber Protect 15

Компания Acronis, мировой лидер в области киберзащиты, сегодня объявила о выпуске Acronis Cyber Protect 15, объединяющего в рамках одного решения резервное копирование, аварийное восстановление, защиту от вредоносного ПО нового поколения, кибербезопасность и инструменты управления конечными точками. Это уникальное сочетание устраняет множество сложностей в обеспечении кибербезопасности организаций и в то же время положительно сказывается на их положении в сфере восстановления данных, а также обеспечивает более высокую производительность.

Новый продукт выходит именно тогда, когда очень многие компании сталкиваются с большими трудностями в сфере защиты своих данных и инфраструктуры от рисков, связанных с новым режимом дистанционной работы. Только что выпущенный Доклад Acronis о киберготовности (Acronis Cyber Readiness Report), основанный на опросе представителей 3400 транснациональных компаний и сотрудников, работающих в дистанционном режиме по причине продолжающейся пандемии COVID-19, показывает, что 92% обследованных компаний для обеспечения дистанционной работы используют различные новые технологии, включая инструменты совместной работы и решения для обеспечения конфиденциальности и кибербезопасности.

При этом, однако, большая проблема для организаций заключается в том, что управление защитой данных в корпоративной сети и на всех новых устройствах с использованием ряда различных решений требует больших затрат, отнимает много времени и характеризуется немалой сложностью. Кроме того, недостаточная интеграция создает слабые места в защите, которые активно используют киберпреступники.

Упомянутый выше доклад показывает, что, нацеливаясь на дистанционных работников, хакеры чаще всего используют такие тактики, как фишинг, DDoS-атаки и атаки на видеоконференции.

Атаки на видеоконференции за последние три месяца пережили 39% компаний, сотрудники которых использовали приложения типа Zoom, Cisco Webex и Microsoft Teams. Специалисты Cisco недавно обнаружили в своем приложении Webex уязвимость, которая может позволить злоумышленникам получать доступ к потенциально ценному или дискредитирующему контенту.

Количество атак с использованием вредоносного ПО (например, программ-вымогателей) во время пандемии также выросло: представители 31% компаний сообщили о ежедневных кибератаках, а 50% подвергались им как минимум раз в неделю, в том числе в июле, когда ведущий производитель GPS-технологий по неподтвержденной информации выплатил 10 млн долларов вымогателям, использовавшим программу WastedLocker. Созданные компанией Acronis Операционные центры киберзащиты (Cyber Protection Operating Centers, CPOC) обнаружили, что 35% клиентских оконечных устройств были подвержены атакам с использованием вредоносного ПО, которые начались до внедрения Acronis Cyber Protect.

Фишинговые атаки достигли как никогда высокого уровня, что совершенно не удивительно, так как, по данным рассматриваемого доклада, лишь 2% компаний используют URL-фильтрацию при оценке решений в сфере кибербезопасности. Это упущение делает дистанционных работников уязвимыми к воздействию фишинга — специалисты операционных центров Acronis установили, что в мае, июне и июле на вредоносные сайты заходило примерно 10% пользователей.

Все эти данные, полученные в ходе исследований, проведенных специалистами Acronis и других организаций, наглядно демонстрируют, зачем компаниям нужны решения в сфере киберзащиты, снижающие сложность и повышающие безопасность при обеспечении надлежащих условий дистанционной работы, а также не требующие больших затрат и, соответственно, дающие возможность охватить всех дистанционных работников.

Современный киберландшафт требует современной защиты

«Ландшафт киберугроз очень сильно изменился за последние несколько лет и особенно за последние шесть месяцев. Традиционные автономные антивирусы и решения для резервного копирования неспособны защитить от современных киберугроз, — говорит Сергей Белоусов, основатель, и генеральный директор компании Acronis. — Организации, использующие комплексные системы защиты данных и кибербезопасности не только повышают свою безопасность, но и снижают расходы и увеличивают эффективность работы. Автоматизация и оптимизированное управление, характерные для Acronis Cyber Protect 15, означают, что любая компания может снизить свои риски, избежать простоев и повысить производительность труда своей IT-команды».

Благодаря характерной для Acronis Cyber Protect 15 уникальной интеграции защиты данных и киберзащиты нового поколения — включая основанное на использовании ИИ поведенческое обнаружение атак нулевого дня, URL-фильтрацию, оценку уязвимостей, защиту видеоконференций и автоматизированное управление обновлениями — организации смогут защититься от современных киберугроз и получат возможность восстанавливать свои данные и системы быстрее, чем это может сделать любое иное решение.

10% пользователей могут проходить по вредоносным ссылкам, что приводит к фишинговым атакам, однако URL-фильтрация в Acronis Cyber Protect блокирует все соответствующие сайты, тем самым защищая пользователей, их устройства и данные их компаний.

Защита видеоконференций предотвращает использование уязвимостей в таких приложениях, как Zoom, Cisco Webex и Microsoft Teams. Кстати, при помощи Acronis Cyber Protect удалось предотвратить использование уязвимостей в выполнении кода Webex еще до того, как эта проблема была решена собственно специалистами Cisco.

Тестирование, проведенное такими независимыми лабораториями, как AV-Test и Virus Bulletin, показывает, что Acronis Cyber Protect обнаруживает 100% атак с использованием вредоносного ПО без какого-либо ложного срабатывания. Если бы производитель GPS-технологий установил себе Acronis Cyber Protect, ему бы никогда не пришлось платить 10-миллионный выкуп.

На основании текущих показателей по кибератакам можно предположить, что уникальная интеграция резервного копирования и кибербезопасности позволяет Acronis Cyber Protect ежегодно предотвращать прямые убытки на сумму примерно 150 млн долларов.

Будущее киберзащиты

Всесторонняя киберзащита, обеспечиваемая Acronis Cyber Protect, останется жизненно важной и после окончания пандемии. Поскольку 88% опрошенных специалистами Acronis дистанционных работников отметили, что скорее всего так или иначе будут работать из дома и после того, как пандемия закончится, для обеспечения их защиты и кибербезопасности понадобится именно такая интеграция и автоматизация, которые гарантирует только Acronis Cyber Protect 15.

Организации, которые уже попробовали использовать Acronis Cyber Protect 15, дали очень высокую оценку соответствующим преимуществам. Так, например, сетевой администратор HomeBuys.com Хорхе Александрес отмечает: «Возможность объединить резервное копирование и восстановление, а также удаленный рабочий стол, управление обновлениями и защиту от вредоносного ПО в рамках одного инструмента, несомненно, обладает огромной ценностью. Использование вместо двух или трех всего одного инструмента с одной консолью — это именно то, что надо».