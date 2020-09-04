Acer представила обновленные ноутбуки Swift 3 и Swift 5

Компания Acer на IFA 2020, помимо ноутбука Spin 7 на базе процессора Snapdragon представила обновленные модели Swift 3 и Swift 5, построенные на базе новых процессоров Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Xe. Swift 5 является одной из первых моделей, соответствующих требованиям сертификации новой платформы Intel Evo. Acer также сообщает, что продолжает работы по сертификации модели Swift 3.

Новый Acer Swift 3 выпускается в двух версиях, с 13,5-дюймовым 2K-дисплеем (SF313-53) и 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD (SF314-59).

Экран модели Swift 3 (SF313-53) обладает яркостью 400 нит и 100-процентным охватом цветового диапазона sRGB. Ноутбук выполнен в корпусе из магниево-алюминиевого сплава. Толщина — 15,95 мм, вес — 1,19 кг. Цена стартует с отметки 799,99 долларов.

Swift 3 (SF314-59) отличается алюминиевым корпусом и подставкой из магниево-алюминиевого сплава. Благодаря рамкам шириной 5 мм экран занимает 82,73% площади крышки. При толщине 15,95 мм ноутбук весит 1,2 кг. Стоимость начинается от 699,99 долларов.

Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core i7 и Core i5 11-го поколения с графикой Iris Xe, до 16 Gb оперативной памяти DDR4. Обе версии обеспечивают до 18 часов беспрерывной работы без подзарядки.

Swift 5 (SF514-55) оснащается сенсорным 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD, который обладает яркостью 340 нит и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB. Дисплей прикрыт антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass. Доступен вариант с антимикробным покрытием на сенсорной панели, клавиатуре и крышке. Устройство выполнено в корпусе из магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов и весит всего 1 кг. Специальное шарнирное соединение приподнимает ноутбук при открытии крышки, что улучшает эргономичность при наборе текста и обеспечивает более эффективное охлаждение.

Модель оснащается новыми процессорами Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe. Заявленное время автономной работы составляет 17 часов на одном заряде, а поддержка быстрой зарядки позволяет за 30 минут получить 4 часа дополнительной работы устройства. Цена Acer Swift 5 стартует с отметки 999,99 долларов.

Новые ноутбуки Acer поступят в продажу в четвертом квартале этого года.