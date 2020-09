Компания Epic Games сообщила о том, что 13 сентября в Fortnite состоится концерт рэпера Доминика Файка (Dominic Fike).

Выступление будет не игровым событием, а трансляцией реального концерта, проводящегося в студии Epic Games в Лос-Анджелесе. Трансляция пройдет в прямом эфире. Выступление Файка запустит серию концертов под названием «Звездный час», в рамках которой состоятся шоу и других популярных исполнителей. Во время «Королевской вечеринки» артист исполнит несколько композиций с альбома What Could Possibly Go Wrong.

Концерт стартует в 01:00 по бакинскому времени, в 07:00 и в 21:00 этого же дня пройдут повторы.

Чтобы попасть на «Королевскую вечеринку», нужно будет выбрать соответствующий режим в лобби, а на самом острове отправиться к главной сцене.

Следующие выступления запланированы на 19 и 26 сентября. Разработчики пока не говорят, кто выступит на будущих концертах «Звездного часа».

Fortnite доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Android.