1 октября пройдет #McAfee SOC Online Forum

1 октября 2020 года компания McAfee — обеспечивающая киберзащиту в пространстве (от устройства до облака), совместно с компанией Softprom — ведущим Value Added Distributor в странах СНГ и восточной Европы, проведет #McAfee SOC Online Forum для Азербайджана и Грузии.

Быстро реагировать на киберугрозы, комплексно защищать компьютерные сети и управлять безопасностью организации в режиме реального времени – лишь малая часть задач, которые решают с помощью SOC. Какие люди и технологии стоят за обеспечением безопасности и как компании приступить к внедрению этого инструмента, вы сможете разобраться на форуме. SOC (Security Operations Center, или Центр обеспечения безопасности) — то, что объединяет людей, процессы и технологии в достижении глобальной цели: снижение рисков через повышение киберзащиты в организации. Но прежде всего SOC — это команда экспертов по безопасности, которые вооружены технологиями обнаружения, анализа, подготовки отчетов и предотвращения киберугроз.

В рамках Форума будут детально рассмотрены следующие темы:

принципы построения современного SOC и концепции XDR

как интегрировать точечные продукты в единую инфраструктуру безопасности

как повысить эффективность работы команды SOC

как обеспечить своевременное обнаружение и защиту от современных угроз, примеры внедрения комплекса защиты рабочих станций в корпоративной сети

об автоматизированных инструментах расследования и реагирования

Пройти регистрацию и получить более подробную информацию можно на странице Форума: https://mcafee.softprom.com/