Серия Samsung Galaxy Note10 получила популярные функции Note20

Компания Samsung Electronics начала распространение обновления фирменной оболочки One UI 2.5 для глобальных версий прошлогодней серии Galaxy Note10. Апдейт включает в себя некоторые из популярных функций новой серии Note20.

Пользователям гаджетов серии Note10 стали доступны следующие возможности: улучшенный режим Pro Video для съемки, беспроводной режим подключения к телевизорам и дисплеям DeX, расширенные возможности подключения к Wi–Fi и обмена паролями Wi-Fi, поиск видео YouTube прямо в приложении клавиатуры, поддержка стикеров Bitmoji для режима Always On Display, разделенная клавиатура в альбомном режиме, предварительная конфигурация сообщений SOS и возможность отправлять сообщения о местоположении SOS каждые 30 минут в течение 24 часов.