Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 5 II с экраном 120 Hz

Компания Sony официально представила флагманский смартфон Xperia 5 II, который представляет собой компактное решение для создания и просмотра контента, а также для работы в сетях пятого поколения.

Новинка получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz, соотношением сторон 21:9 и поддержкой HDR. Дискретизация сенсора составляет 240 Hz. Кроме того, в меню настроек есть специальный режим работы экрана для просмотра и создания контента с калибровкой, соответствующей профессиональным мониторам. Передняя и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass 6. Смартфон получил защиту от влаги и пыли по стандартам IP68 и IPX5.

Применен процессор Qualcomm Snapdragon 865, за графику отвечает ускоритель Adreno 650. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Gb.

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Модуль основной камеры представлен тремя датчиками, фокусное расстояние которых составляет 16, 24 и 70 мм при идентичном разрешении 12 Мп. Использована оптика ZEISS, специально откалиброванная для данного смартфона. Поддерживается непрерывная фотосъемка со скоростью 20 к/сек с автоматическим контролем фокуса и экспозиции. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 с поддержкой технологии Adaptive Charging. Sony Xperia 5 II получил разъем 3,5 мм для наушников, а также поддержку Dolby Atmos и 360 Reality Audio. Технология DSEE Ultimate обеспечивает улучшение качества сжатого аудио до уровня, близкого к Hi-Res Audio. Габариты составляют 158 × 68 × 8 мм, вес — 163 гр.

Аппарат будет предлагаться в четырех вариантах цветового исполнения корпуса — черном, сером, синем и розовом. Цена пока не озвучена.