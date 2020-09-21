Первый электромобиль с поддержкой умного дома Xiaomi

Электромобиль Baojun E300 был анонсирован еще в начале этого года, а 26 сентября на Пекинском автосалоне производитель расскажет больше подробностей о нем.

Автомобиль был разработан китайским автопроизводителем Baojun вместе с Suning. Это компактный городской электрокар длиной 2,6 м. с мощностью 39 л. с., рассчитанный на трех человек. Длина кузова не превышает 3 м. Встроенный аккумулятор на 30 кВтч рассчитан на запас хода в 305 км. Вся необходимая информация выводится на большой экран, расположенный за рулем.

Разработчики утверждают, что это первый в мире умный электромобиль с интегрированной поддержкой экосистемы умного дома Xiaomi, а также с голосовым помощником XiaoAI. Сообщается, что электрокар будет поддерживать удаленное управление со смартфона, голосовое управление и ряд других интеллектуальных функций.

Стоимость Baojun E300 составит от 9700 до 12700 долларов в зависимости от комплектации.