В Epic Games Store началась раздача Football Manager 2020, Stick It to the Man! и Watch Dogs 2

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает сразу три игры — Football Manager 2020, Stick It to the Man! и Watch Dogs 2.

Изначально планировалась раздача только Stick It To The Man!, но после того как акция стартовала, свободный доступ также открылся еще к двум играм.

Football Manager 2020 — симулятор менеджера, в котором игрок управляет футбольным клубом и пытается привести его к успеху. Разработчики отметили, что в версии Football Manager 2020 для EGS доступен кроссплей со Steam и перенос прогресса из магазина Valve.

Stick It to the Man! – это инди-платформер, где главный герой может изменять мир с помощью наклеек.

Watch Dogs 2 — игра о хакерах, которые борются с системой.



Все три игры можно забрать до 24 сентября.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатным станет полное издание RollerCoaster 3 Tycoon — симулятор управления парком развлечений, в котором игрокам предстоит построить парк своей мечты.