Сервис Zoom скоро станет доступен на smart-дисплеях Amazon, Google и Facebook

Сервис видеоконференций Zoom обрел большую популярность из-за пандемии COVID-19. Скоро он станет доступен также и на smart-дисплеях.

В Zoom-конференциях можно будет участвовать с Amazon Echo Show, Facebook Portal и Nest Hub Max от Google. Использовать smart-дисплеи смогут как платные, так и бесплатные аккаунты Zoom.

Smart-дисплеи Facebook первыми получат интеграцию с Zoom — в сентябре. Функция интеллектуальной камеры будет работать как обычно, отслеживая местоположение пользователя и удерживая его в кадре при перемещении. Facebook также сообщила, что другие инструменты для видеоконференций, такие как Webex, BlueJeans и GoToMeeting, появятся на платформе примерно в то же время и будут работать на всех актуальных устройствах Portal, кроме Portal TV.

Владельцам Amazon Echo Show и Google Nest Hub придется подождать до поздней осени. Пользователи обеих платформ смогут присоединиться к конференции при помощи голосовых команд. При синхронизации календаря, в котором указано запланированное Zoom-мероприятие, с соответствующим голосовым помощником, пользователи смогут присоединиться к конференции не вводя идентификатор встречи и пароль.

Первое устройство от Amazon, которое получит Zoom, станет Echo Show 8. Что касается устройств Google, Zoom объявила только о поддержке Nest Hub Max, но компания Google сообщила, что сервис будет доступен на всех smart-дисплеях с поддержкой голосового помощника Assistant.