Запущен сервис перевода голоса в текст Odrey

Украинские разработчики запустили Odrey — мобильное приложение для iOS, которое переводит голосовые записи в текстовые, сообщает издание ain.

Odrey может работать и как расшифровщик аудиосообщений, и как диктофон. Приложение может расшифровывать запись с аудио- и с видеофайла.

Текст расшифровывается в заметках, затем его можно редактировать, сохранять и отправлять в социальные сети или мессенджеры. Если во время разговора собеседники делали длинные паузы, приложение само в этих местах разобьет текст на абзацы.

«Технологии используются те же, что и для Siri, Speech Recognition. Соответственно и точность будет соответствовать точности Siri», — отмечает Александр Кузьмичов, один из владельцев сервиса.

Приложение работает с 30 языками, включая украинский, русский, китайский, хорватский, чешский, голландский, варианты английского (канадский, американский, британский, австралийский, новозеландский), французский, иврит, венгерский, хинди, испанский, норвежский, португальский, тайский, турецкий, вьетнамский и т.д.

У приложения есть бесплатная и платная версия. В бесплатной длительность записи ограничена 15 минутами. Платная подписка стоит 1,99 долларов в месяц, ограничений по длительности записей в ней нет.