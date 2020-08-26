За 7 месяцев текущего года в Баку и регионах страны оказаны услуги около 400000 абонентам Azercell

По причине карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, Центры Абонентского Обслуживания и Мобильная Абонентская Служба ООО «Azercell Telekom» функционировали в усиленном режиме. Несмотря на напряженный график работы Центры продолжали свою деятельность с принятием необходимых защитных мер для обеспечения безопасности здоровья как клиентов, так и сотрудников. Число абонентов, обслуженных Центрами Абонентского Обслуживания Azercell в первые 7 месяцев текущего года в Баку превысило 220000, а в регионах страны это число составило около 180000.

Принимая во внимание принятые в стране превентивные меры по предотвращению заражения коронавирусом, Azercell Telekom организовал альтернативные каналы обслуживания для своих абонентов во избежание посещения ими людных мест. Так, в период пандемии Мобильной абонентской службой Azercell по запросам абонентов были оказаны услуги непосредственно по адресу их проживания. За 5 месяцев (1 марта — 31 июля 2020 года) в Центр Мобильной абонентской службы Azercell поступило около 700 обращений. Более 300 из них поступили от абонентов в возрасте старше 65 лет, которым Azercell оказал бесплатные абонентские услуги по всей территории страны.

Отметим, что в период строгого карантинного режима офисы абонентского обслуживания Azercell работали в усиленном режиме, и в некоторых случаях, для обеспечения дистанционирования абонентов и оказания услуг в более безопасных условиях, электронная очередь не применялась. Поэтому в указанный период реальное число принятых и обслуженных в центрах клиентского обслуживания абонентов намного превышает зарегистрированную статистику.

В Центрах абонентского обслуживания Azercell, функционирующих в Баку и регионах страны, с первых дней пандемии по сей день предпринимаются необходимые меры. В офисах установлены для использования обслуживающим персоналом и абонентами дозаторы с антисептическим гелем; не только в центрах абонентского обслуживания, но и во всех офисах Azercell регулярно проводятся дезинфекционные работы; при входе в офисы бесконтактными цифровыми термометрами измеряется температура; сотрудники, контактирующие с клиентами, включая мобильную службу, обепечиваются защитными масками и перчатками.

С целью предотвращения распространения вируса COVID-19, защиты здоровья сотрудников и клиентов в ряде офисов абонентского обслуживания (расположенных на пр. Г. Гараева, 81, по адресу Б. Багирова, 2, Г.З. Тагиев, 26А) установлены настольные стеклянные перегородки. Перед центром обслуживания по адресу Б. Багирова, 2 для защиты от солнца абонентов, ожидающих своей очереди, на улице установлен тент.

Azercell Telekom в любых условиях готов на высоком уровне обслуживать своих абонентов. Однако в целях защиты здоровья абонентов им рекомендуется пользоваться дистанционными каналами обслуживания – многофункциональным приложением «Kabinetim» («Мой Кабинет») и разными платформами Онлайн-обслуживания абонентов, и только при острой необходимости обращаться непосредственно в Центры абонентского обслуживания.