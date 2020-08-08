Южная Корея запустит первую 6G-сеть в 2026 году

Правительство Южной Кореи поделилось планами по развертыванию следующего поколения базовых станций, пишет Business Korea. Планируется осуществить пилотный проект по запуску 6G-сетей в 2026 году. Его коммерциализация запланирована на 2028 — 2030 годы. Эти планы входят в правительственную стратегию по продвижению исследований и разработок в области телекоммуникаций нового поколения, озвученную премьер-министром Южной Кореи Чунг Се Кюном.

Начиная с 2021 года, в построение сетей шестого поколения правительство Южной Кореи планирует инвестировать около 169 млн. долларов в течение пяти лет. Процесс начнется с решения 10 стратегических задач в 6 ключевых областях, включая гиперпроизводительность, гиперпропускную способность, сверхточность, гиперпространство, гиперинтеллект и гипердоверие.

По подсчетам, 6G-сети по скорости передачи данных будут в 50 раз превосходить возможности 5G — 1 Tb данных можно будет передать всего за одну секунду, сократив уровень задержек до 0,1 мс. Планируется создать инфраструктуру 6G-сетей таким образом, чтобы прием сигнала был возможен на высоте до 10 км над землей.