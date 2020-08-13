Xiaomi выпустила компактную систему вентиляции для помещений

Компания Xiaomi выпустила новый продукт в составе экосистемы умного дома Mijia. Продукт называется MIJIA Fresh Air Blower C1 и представляет собой переносной настенный вентилятор, который одновременно выполняет функции очистителя воздуха.

Вентилятор способен эффективно очищать воздух в помещении площадью около 28 м², а его производительность на приток составляет до 80 м³/ч. Из воздуха удаляются мелкодисперсная пыль, дым, а также аллергены вроде пыльцы.

Внутри устройства установлен композитный фильтрующий элемент класса HEPA 13 — минимальный размер удерживаемых частиц составляет 2,5 мкм. Толщина корпуса составляет 130 мм. На тыльной стороне MIJIA Fresh Air Blower C1 предусмотрено входное отверстие под диаметр трубы 75 мм. Пробурив соответствующее отверстие в стене, владелец сможет организовать забор воздуха с улицы с дальнейшей его фильтрацией и нагнетанием в помещение.

Стоимость устройства Xiaomi в Китае составляет 188 долларов.