Xiaomi представила прозрачный OLED-телевизор Mi TV LUX

Компания Xiaomi представила прозрачный телевизор премиум-класса Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition. Производитель подчеркивает, что телевизор находится на стадии массового производства.

«Mi TV LUX Transparent Edition — первый в мире серийный прозрачный телевизор. Сделать невозможное возможным — это уже здорово. Компания Xiaomi всегда стремилась создать самый крутой продукт и хотела стать самой крутой компанией в сердцах пользователей», — отметили представители компании во время презентации.

Главная особенность новинки — 55-дюймовый прозрачный OLED-экран толщиной 5,7 мм. Кроме того, телевизор имеет высокую частоту обновления изображения 120 Hz. Панель также характеризуется 10-битной глубиной цвета и 93% охвата цветовой гаммы DCI-P3. Время отклика экрана составляет 1 мс.

Устройство оснащено производительным процессором MediaTek 9650. Есть поддержка технологий компенсации движения MEMC и Dolby Atmos. Других технических характеристик модели компания пока не сообщила.

Стоимость телевизора Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition составляет 7197 долларов. Дата начала продаж будет объявлена позднее.

В ходе мероприятия также были представлены беспроводная горизонтальная зарядка мощностью 20 Вт, которая может заряжать два гаджета одновременно, стоимостью 71 доллар, и вертикальная док-станция за 29 долларов на 55 Вт, совместимая с устройствами различных производителей.