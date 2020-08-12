12.08.2020

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Xiaomi представила двухкамерный холодильник за 129 долларов

Xiaomi

Компания Xiaomi пополнила ассортимент холодильников, выходящих под брендом Mijia, новой моделью. Новинка стала самым доступным решением в актуальной линейке вендора.

Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia имеет объем 118 л и габариты 470 x 527 x 1137 мм. Объем холодильного отделения составляет 85 л, морозильного — 33 л. При желании владелец может комбинировать высоту полок.

По заверению Xiaomi, максимальный уровень шума при работе компрессора устройства не превышает 36 дБ, а за сутки гаджет потребляет не более 0,49 кВтч. В морозильном отделении используется специальный скрытый испаритель, способный сократить образование льда при резком охлаждении содержимого. Также использована технология вспенивания без фтора.

Полки выполнены из закаленного стекла, а остальные внутренние элементы холодильника изготовлены из материалов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами.

Стоимость нового холодильника Xiaomi Mijia в Китае по условиям предварительного заказа на торговой площадке Youpin составляет всего 129 долларов.

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