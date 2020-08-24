WSJ: Цукерберг поспособствовал блокировке TikTok в США

В октябре 2019 года CEO компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) предупредил президента Дональда Трампа (Donald Trump), что китайские технологические компании представляют прямую угрозу для бизнеса США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Осенью 2019 года Цукерберг выступил с речью о свободе слова в Вашингтоне. В выступлении были слова, указывающие на растущего конкурента Facebook – приложение TikTok, которое не разделяет приверженности Facebook свободе слова и представляет собой риск для американских ценностей и технологического превосходства.

По данным издания, ранее он озвучил эту мысль в кулуарах на встречах с официальными лицами и законодателями во время октябрьской поездки и отдельного визита в Вашингтон. На ужине в Белом доме в конце октября Цукерберг убедил Трампа в том, что рост китайских интернет-компаний угрожает американскому бизнесу и должен считаться серьезной проблемой.

Вскоре после встречи с Цукербергом американские законодатели начали расследование угрозы национальной безопасности со стороны TikTok. В августе 2020 года Трамп подписал указ о блокировке сервиса в США и требованиям продать его американской компании.

На фоне проблем TikTok в США Facebook и Instagram запустили его аналог — Reels.

TikTok — серьезный конкурент Facebook, его аудитория в стране достигает 100 млн. человек. Приложение также конкурирует с Instagram. Учитывая размер аудитории TikTok, вполне возможно, что компании предпочтут платить за рекламу именно в нем, а не в Instagram или Facebook.

Представитель Facebook заявил CNBC, что Цукерберг никогда не выступал за запрет на TikTok.