Возможности одной из старейших функций Windows будут расширены

Механизм работы привычной функции — сочетания клавиш Ctrl-C и Ctrl-V — практически не менялся за все годы своей истории, не считая сторонних утилит для «апгрейда» буфера обмена. Но с появлением Windows 10 у владельцев ПК появилось больше возможностей для взаимодействия с этим инструментом, а вскоре Microsoft расширит его функциональность «из коробки».

В тестовой сборке Windows 10 под кодовым номером 20185 появилась модифицированная панель буфера обмена, которая полностью изменит принцип работы функции. В новой версии операционная система может сохранять во временной памяти не только текст, а также поддерживаются изображения, эмодзи, GIF-файлы и HTML-контент. При желании история буфера обмена легко удаляется.

Получать доступ к содержимому буфера обмена пользователи Windows 10 могут уже сейчас посредством сочетания клавиш Windows + V (не более 25 последних записей), а все его содержимое может совместно использоваться на всех устройствах с Windows 10 при активации функции «Автоматически синхронизировать текст, который я копирую» в меню буфера обмена во вкладке «Синхронизация между устройствами».

Ожидается, что новая функциональность появится уже со следующим обновлением Windows 10.