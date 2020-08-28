Vivo Y20i и Y20: Snapdragon 460 и аккумулятор 5000 мА·ч

Компания Vivo представила доступные смартфоны Y20i и Y20. Применена операционная система FunTouch OS 10.5 на основе Android 10.

Новинки оснащены 6,51-дюймовым дисплеем HD+. Используется процессор Qualcomm Snapdragon 460, объединяющий восемь ядер с частотой до 1,8 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти у модели Y20i составляет 3 Gb, у Vivo Y20 — 4 Gb. Емкость флеш-накопителя у обеих моделей смартфонов 64 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера представлена тремя датчиками: 13 Мп (f/1.8), 2 Мп макромодуль (f/2.4) и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп установлена в небольшом вырезе в верхней части экрана.

Устройства получают питание от аккумулятора на 5000 мА·ч, при этом только Vivo Y20 поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС, FM-тюнер, 3,5 мм аудиогнездо и порт Micro-USB. Сканер отпечатков пальцев располагается на одной из боковых граней. Габариты составляют 164,41 × 76,32 × 8,41 мм, вес — 192,3 гр.

Стоимость модели Y20i составляет 155 долларов, Vivo Y20 – 175 долларов. Продажи смартфонов начнутся в ближайшее время.