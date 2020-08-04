Vivo S7: Snapdragon 765G и двойная селфи-камера

Компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня S7. Аппарат получил 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 × 1080 пикселей и соотношением сторон 20:9.

Используется процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Чип содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 GHz, графический блок Adreno 620 и модем X52 5G. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость встроенного накопителя UFS 2.1 – 256 Gb.

Основная камера имеет трехмодульную конфигурацию: 64 Мп (f/1.89) основной датчик, блок с 8 Мп (f/2.2) сенсором и ультраширокоугольной оптикой и датчик 2 Мп (f/2.4). В верхней части дисплея располагается двойная селфи-камера: она содержит 44 Мп сенсор Samsung GH1 и 8 Мп (f/2.2) блок с ультраширокоугольной оптикой.

Аппарат функционирует под управлением операционной системы Funtouch OS 10.5 на основе Android 10. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.1, приемник GPS/ГЛОНАСС, контроллер NFC, порт USB Type-C. Габариты составляют 158,82 × 74,2 × 7,39 мм, вес — 184 гр.

Смартфон доступен в цветах Gradient Blue, Jazz Black и Moonlight White. Стоимость Vivo S7 составляет 400 долларов за версию с 8/128 Gb памяти и 443 доллара за 8/256 Gb памяти. В продажу поступит 8 августа. Прием заказов на устройство уже начался.