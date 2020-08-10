10.08.2020

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Vivo представила бюджетный смартфон Y1s

Vivo Y1s

Компания Vivo выпустила смартфон начального уровня Y1s. Аппарат получил 6,22-дюймовый дисплей HD+ IPS разрешением 1520 × 720 пикселей.

Смартфон работает на базе процессора Helio P35 (MT6765). Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический контроллер IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 2 или 3 Gb, флеш-накопитель вместимостью 32 Gb.

Основная камера разрешением 13 Мп. В верхней части экрана имеется небольшой каплевидный вырез под фронтальную камеру с 5 Мп сенсором.

Новинка использует операционную систему Funtouch OS 10.5 на основе Android 10. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4030 мА·ч. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (2,4 GHz) и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, приемник GPS/ГЛОНАСС и слот для карты microSD. Габариты составляют: 155,11 × 75,09 × 8,28 мм, и вес — 161 гр.

Доступны цветовые исполнения Aurora Blue и Olive Black. Смартфон Vivo Y1s будет предлагаться за 109 долларов.

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