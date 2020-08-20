ViewSonic проводит «Глобальный фотоконкурс ColorPro»

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуализации информации, пригласила четырех лидеров креативной индустрии с многолетним опытом разработки профессиональных инструментов и предоставления услуг креативщикам — Blurb, Shoot the Frame (STF), Tinyspace и TourBox — для проведения глобального конкурса фотографий ColorPro Award (ColorPro Award Global Photography Contest). Тема конкурса — «доброта», и каждый участник может прислать свои фотографии в период с 18 по 30 августа, чтобы продемонстрировать, что для него лично значит доброта. Призы конкурса включают профессиональный монитор ViewSonic ColorPro VP2785-2K и наборы различных инструментов для фотографов.

«Мы очень рады провести этот глобальный конкурс вместе с нашими партнерами и помочь генерировать позитивную энергетику в наше нелегкое время, — сказал Оскар Лин (Oscar Lin), руководитель бизнес-подразделения мониторов ViewSonic. — С помощью этого конкурса мы стремимся побудить людей рассказывать истории и делиться трогательными моментами проявления доброты с помощью фотографий. Наша цель — вдохновить на творчество и показать, как много доброты в мире, независимо от того, где живут наши авторы».

В полной мере уважая креативность и свободу выражения в творчестве, конкурс ColorPro Award не устанавливает никаких ограничений по размеру, соотношению сторон, стилю и композиции работ, участвующих у конкурсе. Участниками могут стать фотографы профессионалы и любители из разных стран мира. Авторы могут прислать на конкурс несколько своих работ. Послами премии ColorPro стали два известных профессиональных фотографа — Люк Стакпул и Кай В. Они делятся своими «добрыми» фотографиями. На фото Люка Стэкпула ездовая собака укрывает своих щенков от метели при температуре -35°C, что отражает ее материнский инстинкт и заботу о потомстве. А на захватывающей по композиции и динамике фотографии Кая Ви изображен мясник, ножом для мяса помогающий маленькой девочке вскрыть отверстие для трубочки на упаковке с чаем.

Компании-партнеры вручат щедрые призы за самые вдохновляющие работы. Помимо денежного приза в 1000 долларов США, главный приз включает профессиональный дисплей ViewSonic ColorPro VP2785-2K и контроллер TourBox, которые помогут авторам в дальнейшем совершенствовании своих способностей. STF, Tinyspace и Blurb также предоставят членство и ваучеры, чтобы фотохудожники могли продемонстрировать свои работы, создать онлайн-портфолио, воспользоваться услугами онлайн-печати и самостоятельной публикации.

Все представленные фотографии будут оцениваться по трем основным аспектам: (1) общее впечатление и эмоции; (2) оригинальность, креативность и история; (3) технические аспекты, такие как освещение, экспозиция, цвет, тон и совершенство исполнения.

Детали конкурса

Когда: с 18 по 30 августа

Как: отправить фото на тему «Доброта» на сайт конкурса

Главный приз:

$1 000 ViewSonic ColorPro VP2785-2K TourBox Controller 12-месячное членство в Tinyspace Ваучер Blurb на $500 12-месячное премиальное членство в Shoot The Frame

Второй приз:

Ваучер Blurb на $500 12-месячное членство в Tinyspace 12-месячное премиальное членство в Shoot The Frame

Третий приз: