11.08.2020

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В Закон Азербайджанской Республики «О телекоммуникациях» добавлены новые статьи

В Закон Азербайджанской Республики «О телекоммуникациях» добавлены две новые статьи. Изменения в законодательстве утверждены 11 августа 2020 года президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно статье 1.0.20, национальным администратором доменов является уполномоченное лицо, осуществляющее администрирование доменов в зоне доменов высокого уровня с кодом страны «az».

Согласно статье 7.10-1, осуществлять регистрацию доменов в зоне доменов высокого уровня с кодом страны «az» и устанавливать сумму оплаты за их техническое обслуживание будет национальный администратор доменов по согласованию с Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.

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