12.08.2020

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В Twitter появилась функция, которая позволит пользователям определять, кто может отвечать на их твиты

Twitter

Разработчики Twitter запустили новую функцию, тестирование которой проходило с мая этого года на ограниченном числе пользователей. С помощью этой функции пользователи могут самостоятельно определять круг лиц, которые будут иметь возможность отвечать на их твиты.

«Иногда людям комфортнее говорить о том, что происходит, если они сами решают, кто может отвечать на их сообщения. Мы видели, как люди использовали эти настройки в беседах, которые раньше были невозможны. С сегодняшнего дня каждый сможет использовать эти настройки, чтобы нежелательные ответы не мешали содержательному разговору», — говорится в сообщении директора по управлению продуктами Twitter Сьюзан Кси (Suzanne Xie), опубликованном в официальном блоге компании.

Новая функция работает очень просто. Перед публикацией твита пользователь сможет выбрать нужный вариант, в случае необходимости ограничивая круг лиц, которые смогут ответить на его публикацию. По умолчанию предлагается вариант, при котором любой пользователь сети сможет ответить на твит. Два других варианта предполагают, что ответить на публикацию смогут только люди, на которых подписан пользователь, или же те, кто упомянут в публикации.

Твиты с ограниченной возможностью публикации ответа будут помечаться соответствующим образом. Пользователи, которые не могут ответить на такие сообщения, по-прежнему смогут их просматривать, делать ретвиты и ставить лайки.

Новая функция уже доступна пользователям Twitter на Android и iOS, а также в веб-версии сервиса.

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