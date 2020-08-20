20.08.2020

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В смартфонах Xiaomi появилась поддержка 5G-сообщений

Xiaomi 5G-сообщений

В апреле этого года Infocity сообщал о том, что функция отправки SMS в будущем будет заменена более сложной функцией 5G-сообщений (5G Messages).

Опция 5G-сообщений теперь доступна в разделе текстовых сообщений некоторых телефонов Xiaomi, пишет Gizchina.

В числе особенностей 5G-сообщений называются: увеличенный размер отправляемого текста, поддержка нескольких форматов мультимедиа, включая текст, изображения, аудио, видео, смайлики и контакты. Также в них есть поддержка онлайн и офлайн-сообщений, а также отчеты о состоянии сообщений и управление историей.

При этом работает новая технология не только на девайсах с поддержкой 5G, но и на более распространенных 4G-смартфонах.

Конкретные модели смартфонов Xiaomi, которые уже имеют эту функцию, не называются.

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