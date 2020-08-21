В сентябре Facebook полностью перейдет на новый интерфейс

На протяжении некоторого времени Facebook позволял пользователям переключаться на новый пользовательский интерфейс, но оставлял возможность вернуться к старому. Теперь компания сообщила, что с сентября возможность вернуться к старому интерфейсу больше не будет доступна.

«Мы внесли улучшения в новый Facebook.com и очень рады, что все могут опробовать новый дизайн», — говорится в сообщении компании. При этом Facebook призывает пользователей делиться идеями по дальнейшему улучшению интерфейса.

Разработчики отмечают некоторые из ключевых особенностей нового интерфейса, включая его облегченный дизайн, увеличенный текст, более быструю загрузку и переключаемый темный режим.

Новый интерфейс Facebook был впервые анонсирован на конференции F8 2019. Пользователи получили к нему доступ в марте этого года. Он больше похож на интерфейс мобильного приложения Facebook с простой панелью навигации, которая обеспечивает быстрый доступ к различным разделам веб-сайта, включая Watch и Marketplace. Логотип Facebook также был изменен.