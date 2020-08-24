24.08.2020

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В Samsung Find My Mobile появилась новая функция

Samsung Find My Mobile

Ранее воспользоваться сервисом Samsung Find My Mobile можно было лишь в том случае, когда смартфон подключен к мобильной сети или Wi-Fi. Теперь, как и в случае с iPhone под управлением iOS 13, смартфоны Samsung можно будет найти даже без онлайн-соединения.

Обнаружение аппарата стало возможным с помощью второго устройства компании, находящегося поблизости. Об этом в своем Twitter-блоге сообщил редактор портала XDA-Developers Макс Вайнбах. Согласно опубликованным им скриншотам, новая функция активируется соответствующим переключателем в меню настроек.

Вайнбах отметил, что теперь найти смартфон можно при помощи модуля Bluetooth. Кроме того, активация новой функции позволит с помощью смартфона найти потерянные smart-часы и беспроводные наушники, в случае если аппарат был последним устройством, к которому они подключались.

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