13.08.2020

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В Китае запущена первая сеть летающих туристических беспилотников

EHang

Авиакомпания EHang, которая в начале года совместно с туристической фирмой LN Holdings, решила пополнить перечень предлагаемых ее отелями услуг, ввела в действие первую сеть летающих туристических беспилотных аппаратов. Своеобразным «полигоном» для испытаний стал отель LN Garden в китайском городе Наньша.

Перевозки осуществляются на воздушном такси 216 EHang, который имеет две пассажирских капсулы, окруженных восемью штангами, на каждой из которых расположены по два несущих винта. Максимально заявленная скорость электрического такси составляет 130 км/ч, а время полета достигает 20 минут.

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