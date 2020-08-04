В игры для PS5 можно будет играть только с DualSense

Компания Sony рассказала о совместимости аксессуаров с игровой приставкой следующего поколения PlayStation 5.

В блоге PlayStation появилась новая запись, которая посвящена ответам на вопросы о геймпаде PS5. По словам Sony, DualSense будет единственной возможностью поиграть в тайтлы для новой системы — устаревший DualShock 4 поддерживаться не будет.

«Мы считаем, что игры для PlayStation 5 должны использовать все преимущества новых функций консоли, включая те, которыми обладает беспроводной геймпад DualSense», — объясняет свое решение Sony.

Специальные периферийные устройства, такие как официально лицензированные гоночные колеса, аркадные джойстики и контроллеры полетов, будут работать с играми для PS5 и поддерживаемыми играми для PS4.

«Платиновая» и «золотая» беспроводные гарнитуры, а также сторонние гарнитуры, которые подключаются через разъем USB или аудиоразъем, смогут работать с PS5, но вспомогательное приложение для гарнитуры не совместимо с PS5. Контроллеры движений PS Move и контроллер прицеливания PlayStation VR смогут работать с поддерживаемыми играми для PS VR на PS5. Камера PlayStation Camera для PS4 будет работать с PS5 и поддерживаемыми играми для PS VR, но для этого потребуется адаптер, который Sony предоставит владельцам PS VR бесплатно.

Sony отмечает, что не все официально лицензированные или сторонние периферийные устройства и аксессуары PlayStation могут работать на PS5. Рекомендуется уточнять совместимость у производителя.