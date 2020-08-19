В Google Maps появились более детализированные карты

Картографический сервис Google Maps получил очередное обновление. В этот раз основные изменения касаются визуальной составляющей самих карт. Был задействован специальный алгоритм, чтобы сформировать более детальные изображения лесов, пустынь, рек и гор.

Кроме того, были добавлены новые элементы детализации местности, дорог и населенных пунктов. Теперь густые леса изображены на картах более темным зеленым цветом, а открытая местность — светлым. Пляжи и пустыни помечены желтым, озера, реки и океаны — голубым. Также можно будет сразу определить насколько много растительности в определенной местности и даже увидеть есть ли снежные шапки на вершинах гор. Согласно имеющимся данным, новое представление «естественных областей» запускается автоматически, когда пользователь уменьшает масштаб.

Что касается населенных пунктов, то в скором времени пользователи увидят гораздо больше полезной информации: где находятся пешеходные переходы, перекрестки, пандусы, какой они формы и размера и т.д.

Первыми обновленные карты получат Лондон, Нью-Йорк и Сан-Франциско, но в ближайшее время список городов будет увеличен.