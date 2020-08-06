В Fortnite появилась возможность управлять автомобилями
В многопользовательский экшен Fortnite добавили возможность управлять автомобилем. Функция появилась после выпуска обновления 13.40 под названием «Веселая поездка».
Трейлер обновления «Весёлая поездка» был опубликован 5 августа на официальном YouTube-канале.
Геймеры получат доступ к четырем автомобилям. Это пикап OG Bear, тягач Titano Mudflap и две легковые машины — Islander Prevalent и Victory Motors Whiplash. Для поездок пользователям потребуется бензин, который они смогут найти по всей карте. В салоне каждого автомобиля будет играть музыка, а у игроков появится возможность самостоятельно выбрать радиостанцию.
Fortnite — это популярная «королевская битва», разработанная компанией Epic Games. Релиз состоялся в 2017 году.