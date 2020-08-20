20.08.2020

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В Epic Games Store стартовала раздача God’s Trigger и Enter the Gungeon

Epic Games Store

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры: God’s Trigger и Enter the Gungeon.

God’s Trigger — ураганный боевик, где предстоит быстро принимать решения, уклоняться от пуль и использовать оружие и способности для расправы с врагами.

Enter the Gungeon – игрокам предстоит стрелять, грабить и бродить по генерируемым подземельям, чтобы добраться до легендарного Оружелья, которое может убить прошлое. Эта раздача уже была в июне 2019 года.

Обе игры можно забрать до 27 августа.

На следующей неделе бесплатными станут Hitman (2016) и сборник ролевых игр с пошаговыми боями Shadowrun Collection, в который входят Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall — Director’s Cut и Shadowrun Hong Kong — Extended Edition.

Раздача первого сезона Hitman приурочена к анонсу сделки между Epic Games и IO Interactive, по условиям которой Hitman 3 становится временным эксклюзивом Epic Games Store.

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