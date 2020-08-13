В Epic Games Store началась раздача Remnant: From the Ashes и The Alto Collection

В Epic Games Store стартовала очередная раздача игр – это кооперативный фэнтезийный шутер Remnant: From the Ashes и The Alto Collection — сборник из приключенческих игр Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey.

Remnant: From the Ashes — действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире. Землю захватили монстры из иного измерения, прозванные Корни, и теперь последние выжившие собираются отправиться в параллельные миры, чтобы там отыскать истоки бедствия.

The Alto Collection — сборник из приключенческих игр Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey. Изначально они выходили на мобильных платформах, а в наборе их переиздали для ПК и консолей. Игроков ждет более 120 уровней, 360 целей, 7 уникальных героев и мастерская с улучшениями для героя и его транспорта.

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Обе игры можно забрать до 20 августа.

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут ураганный боевик God’s Trigger и приключение в генерируемом подземелье Enter the Gungeon (ее уже раздавали в июне 2019 года).