В Epic Games Store началась раздача Remnant: From the Ashes и The Alto Collection

В Epic Games Store стартовала очередная раздача игр – это кооперативный фэнтезийный шутер Remnant: From the Ashes и The Alto Collection — сборник из приключенческих игр Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey. Remnant: From the Ashes — действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире. Землю захватили монстры из иного измерения, прозванные Корни, и теперь последние выжившие собираются отправиться в параллельные миры, чтобы там отыскать истоки бедствия. The Alto Collection — сборник из приключенческих игр Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey. Изначально они выходили на мобильных платформах, а в наборе их переиздали для ПК и консолей. Игроков ждет более 120 уровней, 360 целей, 7 уникальных героев и мастерская с улучшениями для героя и его транспорта.  Обе игры можно забрать до 20 августа. Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут ураганный боевик God’s Trigger и приключение в генерируемом подземелье Enter the Gungeon (ее уже раздавали в июне 2019 года).