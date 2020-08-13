В Epic Games Store можно забрать бесплатно в течение суток Total War Saga: Troy

В Epic Games Store можно забрать вышедшую сегодня игру Total War Saga: Troy.

Раздача завершится 14 августа в 17:00 по бакинскому времени.

Игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store и выйдет на других ПК-платформах, включая Steam, в 2021 году.

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Troy — вторая крупная игра в спин-офф серии Total War Saga. Она вдохновлена древнегреческой мифологией и «Илиадой» Гомера, а играть в нее можно как за греков, так и за троянцев. В стратегии доступно несколько особых героев, включая Ахиллеса и Гектора, а в бою можно призывать мифических бойцов с особыми способностями.

Появились первые оценки игры — у стратегии 75 баллов из 100 на Metacritic.