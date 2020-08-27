28.08.2020

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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Hitman и Shadowrun Collection

Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно отдает две игры – Hitman (первый сезон) и Shadowrun Collection.

Hitman — экшен 2016 года, в котором нужно управлять Агентом 47 и устранять цели в разных странах с помощью любых возможных средств.

Раздача первого сезона Hitman приурочена к анонсу сделки между Epic Games и IO Interactive, по условиям которой Hitman 3 становится временным эксклюзивом Epic Games Store.

Shadowrun Collection – сборник ролевых игр с пошаговыми боями Shadowrun Collection, в который входят Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall — Director’s Cut и Shadowrun Hong Kong — Extended Edition.

Обе игры можно забрать до 3 сентября.

На следующей неделе в Epic Games Store начнется раздача Into The Breach.

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