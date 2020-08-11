В Азербайджане пройдет онлайн-чемпионат по популярным компьютерным играм

21 августа при спонсорстве Intel и Lenovo и партнерстве бренда BİRLink (торговая марка, принадлежащая телекоммуникационной компании ENGINET) в Азербайджане стартует онлайн-чемпионат Legion Cup Azerbaijan. Онлайн-соревнование будет разделено на два этапа и пройдет по трем популярным среди любителей киберспорта играм.

Так, сильнейшие команды Азербайджана с 21 по 30 августа сразятся за первенство по Dota2, HearthStone, а с 1 по 13 сентября — Counter Strike: Global Offensive.

Победители получат денежные призы и ценные подарки от бренда BİRLink.

1 место – 850 AZN

2 место – 350 AZN

3 место – 150 AZN

4 место – Mouse Legion M500 GAMING Wired RGB x5

5 место – Lenovo Y Stereo GAMING Headset x5

6 место – Backpack Lenovo B210 x5

Кроме того, всем игрокам-участникам турнира с 21 августа по 13 сентября все модели ноутбуков Lenovo Legion на сайте https://division.az/ будут предложены со скидкой 10%.

Отметим, что регистрация на турнир, начавшаяся 5 августа, продлится до 19 августа. Организаторы и партнеры турнира приглашают всех любителей компьютерных игр зарегистрироваться и принять участие в играх. Для регистрации перейдите по ссылке legion.passport.gg.

Дополнительную информацию о чемпионате можно получить на сайте https://discord.gg/MNMqVGT.