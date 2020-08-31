31.08.2020

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Ushio выпустит устройство для уничтожения вируса

Ushio

Японская компания Ushio объявила, что 1 сентября выпустит для компаний оборудование, уничтожающее коронавирус ультрафиолетовым излучением, безопасным для человека, сообщает Nippon с ссылкой на The Jiji Press.

Компания сначала собирается предоставить устройство, по форме напоминающее небольшую коробку, в медицинские учреждения. Ushio надеется на спрос со стороны офисов компаний, школ и других учреждений.

Продукт Care222 излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны около 222 нанометров, безвредные для кожи или глаз человека. Компания также повысила безопасность оборудования, разработав специальный источник света и оптический фильтр.

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