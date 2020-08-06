Ультратонкие ноутбуки Asus VivoBook Flip 14 предлагают процессоры Ryzen 4000U

Компания ASUS представила линейку ноутбуков VivoBook Flip 14 на базе новейших процессоров AMD Ryzen 4000U.

Новинки оснащены 14-дюймовым поворотным сенсорным дисплеем Full HD, поддерживающим работу с помощью фирменного стилуса ASUS Pen. По заверению компании, поворотный шарнир способен обеспечить не менее 20000 циклов открытия/закрытия без физических повреждений.

Ноутбук VivoBook Flip 14 (TM420) предлагается в нескольких комплектациях: с процессорами Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U. Также на сайте производителя фигурирует модель с более доступной платформой Ryzen 3 4300U. Объем оперативной памяти в зависимости от комплектации составляет 8 или 16 Gb, встроенного SSD-накопителя — от 256 Gb до 1 Tb.

Емкость аккумулятора составляет 42 Втч. Есть поддержка быстрой зарядки, которая обеспечивает пополнение заряда АКБ до 60% за 49 минут. Оснащение включает три USB-порта: USB 2.0, USB 3.2 и USB Type-C 3.2, один HDMI, слот для microSD и разъем для наушников. Некоторые версии могут оснащаться адаптером Wi-Fi 6 и сенсорным тачпадом NumberPad. Все модели выполнены в тонком цельнометаллическом корпусе, толщина которого всего 17,5 мм при весе 1,5 кг.

Стоимость ноутбука ASUS VivoBook Flip 14 (TM420) начинается с 599 долларов.