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Ультратонкие ноутбуки Asus VivoBook Flip 14 предлагают процессоры Ryzen 4000U

ASUS VivoBook Flip 14 (TM420)

Компания ASUS представила линейку ноутбуков VivoBook Flip 14 на базе новейших процессоров AMD Ryzen 4000U.

Новинки оснащены 14-дюймовым поворотным сенсорным дисплеем Full HD, поддерживающим работу с помощью фирменного стилуса ASUS Pen. По заверению компании, поворотный шарнир способен обеспечить не менее 20000 циклов открытия/закрытия без физических повреждений.

Ноутбук VivoBook Flip 14 (TM420) предлагается в нескольких комплектациях: с процессорами Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U. Также на сайте производителя фигурирует модель с более доступной платформой Ryzen 3 4300U. Объем оперативной памяти в зависимости от комплектации составляет 8 или 16 Gb, встроенного SSD-накопителя — от 256 Gb до 1 Tb.

Емкость аккумулятора составляет 42 Втч. Есть поддержка быстрой зарядки, которая обеспечивает пополнение заряда АКБ до 60% за 49 минут. Оснащение включает три USB-порта: USB 2.0, USB 3.2 и USB Type-C 3.2, один HDMI, слот для microSD и разъем для наушников. Некоторые версии могут оснащаться адаптером Wi-Fi 6 и сенсорным тачпадом NumberPad. Все модели выполнены в тонком цельнометаллическом корпусе, толщина которого всего 17,5 мм при весе 1,5 кг.

Стоимость ноутбука ASUS VivoBook Flip 14 (TM420) начинается с 599 долларов.

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