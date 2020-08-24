24.08.2020

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Ученые создали робожука, работающего на спирте

ученые

Ученые давно пытаются создавать крошечных роботов, способных перемещаться в недоступной или слишком опасной для человека среде. Также необходимо найти способы поддерживать их в рабочем состоянии. Создание полноценных миниатюрных роботов с использованием традиционных аккумуляторов невозможно.

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии совершили прорыв, создав устройство RoBeetle весом всего 88 миллиграмм, использующее для движения спирт и систему «мышц».

Несмотря на свои крошечные размеры и вес, RoBeetle способен перемещаться как по шероховатым, так и плоским поверхностям, передвигаться под наклоном и переносить грузы на спине. Первый прототип может функционировать в течение двух часов, удерживая на спине груз в 2,6 раза больше собственного веса. По словам исследователей, самый маленький робот, работающий от батареек, весит один грамм и работает около 12 минут.

Прорывом стала «мышечная» система на основе жидкого топлива (метанола), обладающая в 10 раз большей плотностью хранения энергии, чем традиционная батарейка такого же веса. Мышцы созданы из никель-титанового сплава, также известного как нитинол, обладающего свойством сжимания при нагреве. Синтетический материал покрыли платиновым порошком, действующим как катализатор горения паров метанола. В процессе нагревания и охлаждения метанола происходит сокращение мышц, приводящих робота в движение.

Исследователи отмечают, что устройство нуждается в значительных улучшениях и пока не готово к коммерческому использованию. Планируется, что в будущем таких миниатюрных роботов можно будет использовать для мониторинга окружающей среды, выполнения поисково-спасательных операций и искусственного опыления цветов.

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