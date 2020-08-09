Toshiba окончательно покидает компьютерный рынок

После 35 лет работы присутствия на рынке РС, японская компания Toshiba решила уйти из индустрии. Согласно пресс-релизу компании, в настоящее время она продала оставшиеся 19,9% акций своего бизнеса ноутбуков компании Sharp, которая приобрела контрольный пакет акций в размере 80,1% еще в 2018 году за 36 млн. долларов. С тех пор дочернее предприятие по производству РС работало под брендом Dynabook. Оставшиеся акции Toshiba были проданы в рамках соглашения, подписанного во время сделки в 2018 году.

Toshiba выпустила свой первый в мире ноутбук в 1985 году. Модель T1100 быстро установила стандарт для индустрии ноутбуков того времени, являясь пионером в инновациях с такими функциями, как заряжаемые аккумуляторы, LCD-экраны, 3,5” дисководы для гибких дисков и совместимость с компьютерами IBM. Более трех десятилетий назад в ноутбуке использовались передовые технологии. В нем было 256 kB оперативной памяти, 12” LCD-экран с разрешением 640×200 пикселей, флоппи-дисковод, поддерживающий диски объемом 640 и 720 kB. Весило все это 9 фунтов и продавалось за внушительные 2000 долларов.

С тех пор Toshiba долгое время была лидером рынка ноутбуков, но в последние годы отстала от своих конкурентов в лице Apple, HP, Dell и Lenovo, что побудило ее продать бизнес Sharp.