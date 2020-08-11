Тим Кук стал миллиардером. Акции Apple продолжают расти

Стоимость акций компании Apple на прошлой неделе выросла почти на 5%, в результате чего ее рыночная стоимость приблизилась к отметке в 2 трлн. долларов. Это поспособствовало тому, что ее руководитель, Тим Кук (Tim Cook) стал богаче и вошел в «клуб миллиардеров»: его собственный капитал, согласно расчетам Bloomberg Billionaires Index, превысил 1 млрд. долларов.

Оценка собственного капитала главы Apple основана на анализе нормативных документов и средней стоимости акций в случае их продажи. К тому же Кук известен тем, что немало денег тратит на благотворительность, и это порой делается анонимно. В 2015 году он сказал, что планирует раздать большую часть своего состояния и уже подарил акции Apple на сумму в 1 млн. долларов. В итоге состояние главы Apple может быть несколько меньшим, чем подсчитано.