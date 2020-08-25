25.08.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияTikTok впервые опубликовал мировую статистику пользователей сервиса

TikTok впервые опубликовал мировую статистику пользователей сервиса

TikTok

Компания ByteDance, владелец видеосервиса TikTok, впервые за время существования опубликовала статистику пользователей сервиса по всему миру, их активность, а также прирост аудитории за неполные два года.

По сравнению с январем 2018 года прирост ежемесячно активной аудитории американских пользователей составил 800%. Количество американцев, которые постоянно пользуются приложением, насчитывает более 100 млн., ежедневно открывают TikTok — 50 млн. человек.

Аналогичный прирост наблюдается также и по всему миру. В начале 2018 года общая аудитория TikTok насчитывала 55 млн. человек. К концу 2018 года было уже 271 млн. пользователей.

К августу 2020 года приложение загрузили более двух млрд. раз. Активная аудитория сервиса выросла до 700 млн. человек по состоянию на июль 2020 года.

Решение раскрыть эти данные в компании приняли после давления со стороны США.

ТЕГИ:
Функции нового Galaxy Note20 стали доступны на Galaxy S20
Новости по теме
Статьи
WSJ: Цукерберг поспособствовал б
Статьи
Oracle рассматривает возможность
Hardware
Данные европейских пользователей
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!