TikTok впервые опубликовал мировую статистику пользователей сервиса

Компания ByteDance, владелец видеосервиса TikTok, впервые за время существования опубликовала статистику пользователей сервиса по всему миру, их активность, а также прирост аудитории за неполные два года.

По сравнению с январем 2018 года прирост ежемесячно активной аудитории американских пользователей составил 800%. Количество американцев, которые постоянно пользуются приложением, насчитывает более 100 млн., ежедневно открывают TikTok — 50 млн. человек.

Аналогичный прирост наблюдается также и по всему миру. В начале 2018 года общая аудитория TikTok насчитывала 55 млн. человек. К концу 2018 года было уже 271 млн. пользователей.

К августу 2020 года приложение загрузили более двух млрд. раз. Активная аудитория сервиса выросла до 700 млн. человек по состоянию на июль 2020 года.

Решение раскрыть эти данные в компании приняли после давления со стороны США.