Tesla внедрит в свои электромобили интерактивный датчик движения

Компания Tesla работает над внедрением интерактивного датчика движения в свои электромобили. Датчик поможет определить остался ли в автомобиле ребенок. Tesla уже обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) для разрешения выпуска на рынок данного устройства.

По данным NHTSA, из-за ситуаций, когда родители оставляют своих детей в автомобилях на солнцепеке, в США ежегодно погибает более 50 детей.

В компании отмечают, что новая система будет выходить за рамки простого обнаружения детей и сможет также реагировать на дыхание и частоту сердечных сокращений, что впоследствии будет полезно для функции мониторинга состояния водителей.