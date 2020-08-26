26.08.2020

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Tesla внедрит в свои электромобили интерактивный датчик движения

Tesla

Компания Tesla работает над внедрением интерактивного датчика движения в свои электромобили. Датчик поможет определить остался ли в автомобиле ребенок. Tesla уже обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) для разрешения выпуска на рынок данного устройства.

По данным NHTSA, из-за ситуаций, когда родители оставляют своих детей в автомобилях на солнцепеке, в США ежегодно погибает более 50 детей.

В компании отмечают, что новая система будет выходить за рамки простого обнаружения детей и сможет также реагировать на дыхание и частоту сердечных сокращений, что впоследствии будет полезно для функции мониторинга состояния водителей.

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