15.08.2020

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Telegram официально запустил видеозвонки

Telegram

Мессенджеру Telegram исполняется 7 лет. Из небольшого приложения для обмена сообщениями он вырос в платформу с более чем 400 млн. активных пользователей.

Разработчики Telegram объявили о релизе долгожданной функции, вышедшей из стадии тестирования. Отныне пользователи могут не только отправлять сообщения, обмениваться мультимедийным контентом и осуществлять аудиовызовы, но и совершать видеозвонки.

Чтобы начать видеозвонок, достаточно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.  При этом важно, чтобы оба собеседника обновили Telegram до актуальной версии 7.0, иначе организовать видеосвязь будет невозможно.

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Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование — на экране собеседника и звонящего выводятся четыре эмодзи, которые при совпадении подтверждают, что звонок полностью защищен.

Представители Telegram отметили, что соответствующий апдейт был выпущен для Android и iOS, однако сейчас воспользоваться видеосвязью могут лишь пользователи устройств под управлением Android. По имеющейся информации, модераторы App Store еще не проверили новую сборку приложения, поэтому релиз обновленного мессенджера для iPhone задерживается.

В ближайшие месяцы планируется запустить групповые видеозвонки.

Также в свежей версии мессенджера появилась возможность отправки 25 новых анимированных эмодзи.

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