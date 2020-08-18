Технологии автоматизации и корпоративный Kubernetes от Red Hat приближают будущее периферийных вычислений

Компания Red Hat, ведущий поставщик решений с открытым кодом, сегодня представила ряд технических новинок, упрощающих построение систем периферийных вычислений на базе открытого гибридного облака. Новые возможности решения Red Hat OpenShift и новый продукт Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes помогут организациям внедрять ресурсоемкие периферийные нагрузки, например, применять искусственный интеллект и машинное обучение на производстве, позволяя лучше контролировать и масштабировать гибридные облачные среды.

С ростом количества данных, устройств и новых технологий организации все чаще обращаются к модели периферийных вычислений. Согласно опросу Analysys Mason, периферийные вычисления являются главным стратегическим приоритетом для многих операторов, 30% из которых уже развертывают периферийные облака, а 57% планируют сделать это в следующем году.

Периферийные вычисления помогают масштабировать корпоративную ИТ-инфраструктуру, обеспечивают поддержку новых, чувствительных к задержкам приложений, и закладывают фундамент для бизнес-инноваций на основе дата-аналитики, обеспечивая обработку данных вблизи от места их возникновения. Как следствие, меняется схема организации вычислительных ресурсов предприятия: вместо централизации в дата-центре они распределяются по далеко разнесенным друг от друга площадками. Это означает, что вычислительные задачи, включая обработку и анализ данных, теперь должны выполняться не в корпоративном ЦОД, а там, где находится производитель или потребитель данных и формируемой на их основе информацию. Такой подход позволяет устранить задержки, ограничения каналов связи и других проблемы, характерные для централизованных архитектур. Гибкие, масштабируемые и надежные технологии становятся ключом к успеху периферийных вычислений, которые, по мнению Red Hat, являются идеальным полигоном для применения Kubernetes-решений корпоративного класса.

Суть Kubernetes заключается в масштабировании и расширении вычислительных среды безотносительно их типа, что обеспечивает такую же согласованность операций на периферии сети, как и в облаке. Открытые стандарты, лежащие в основе Kubernetes, гарантируют высокий уровень интероперабельности и совместимости с узловыми системами в корпоративном дата-центре, а гибкость механизмов оркестрации контейнеров превращает Kubernetes в долговременную стартовую площадку для самых смелых инноваций.

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Компания Red Hat считает, что Kubernetes и сопутствующие технологии обеспечивают идеальное сочетание мощности, надежности и инноваций для периферийных вычислений, особенно с учетом последних технических усовершенствований в Red Hat OpenShift и недавно выпущенного продукта Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes.

Открытое гибридное облако теперь охватывает периферию сети

Red Hat уже предлагает мощный и масштабируемый набор технологий для открытого гибридного облака, от операционной системы Red Hat Enterprise Linux до Kubernetes-платформы корпоративного класса Red Hat OpenShift. Связующее ПО и девелоперские инструменты Red Hat со встроенной поддержкой Kubernetes позволяют создавать быстрые, легковесные и масштабируемых периферийные приложения с функциями агрегации и трансформации данных, а также интеграции с другими системами для событийного управления бизнес-операциями. Анонсированные сегодня технические усовершенствования в составе этих решений еще больше расширяют возможности Red Hat по поддержке разнообразных систем периферийных вычислений, особенно с учетом развитой экосистемы сертифицированных сторонних программных и аппаратных решений, а также партнерских услуг.

Что касается представленных сегодня технических усовершенствований, то они включают в себя следующие возможности: