Компания TCL выпустила новые smart-телевизоры 5-й и 6-й серий. Телевизоры получили несколько новых функций, включая встроенный плеер Roku TV. Модели этих серий оснащены экранами QLED разрешением 4K.

В новом телевизоре TCL 6-й серии используется подсветка Mini-LED, которая была продемонстрирована на выставке CES ранее в этом году. Компания использовала ту же технологию для своих высококачественных моделей телевизоров 8-й серии.

Модели 6-й серии имеют частоту обновления изображения 120 Hz, они отлично подойдут для игровых консолей следующего поколения. Производитель также говорит о наличии специального сертифицированного THX игрового режима со сверхнизкой задержкой.

Новые телевизоры 5-й серии получили QLED-экраны с частотой обновления изображения 60 Hz.

Все новинки поддерживают расширенный динамический диапазон и новый пакет HDR Pro Pack для улучшения качества изображения, который включает поддержку Dolby Vision, HDR10 и HLG.

Модели 5-й серии с экранами диагональю 50, 55 и 65 дюймов стоят 400, 450 и 630 долларов соответственно. Телевизоры 6-й серии с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюймов будут предложены за 650, 900 и 1400 долларов за соответственно.