13.08.2020

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Starbucks открыла в Токио кофейню для фрилансеров и удаленных сотрудников

Starbucks

Американская компания Starbucks открыла в Токио двухэтажную кофейню для фрилансеров и удаленных сотрудников, сообщает Time Out. Starbucks разработала этот проект совместно с дизайнерским бюро Think Lab.

Кофейня находится в районе Гиндза, который знаменит своими ресторанами и магазинами. На первом этаже работает обычная кофейня сети, а на втором — предлагаются различные зоны в зависимости от нужд. Есть зоны для работы в одиночку в отдельных кабинках, также имеются зоны для встреч с партнерами и коллегами.

Starbucks

В зоне Solo-Work установлены изолированные капсулы на одного человека, в них есть розетки, растения и естественный свет. Капсулы нужно бронировать заранее.

Зона Smart Lounge — для конференций, коллективной работы и групповых встреч. Там есть диваны, панорамные окна, столы, за которыми поместятся до 12 человек, и кабинки с оборудованием для видеоконференций.

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